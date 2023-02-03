🔦 9 способов найти историю в финансовых отчётах компаний@paulbradshaw вместе со своими студентами собрал примеры, в которых чтение нужной страницы отчёта помогло быстро подготовить действительно интересный расследовательский материал👇 https://t.co/YKwvdkJxzh